Şemdinli'de Sağlık Hizmetleri

Şemdinli ilçesinde yapılan total diz protezi ameliyatıyla bin hasta tedavi edildi.



Şemdinli Devlet Hastanesinde ortopedi doktoru olmadığı için çevre illere gitmek zorunda kalan vatandaşlar, 1 ay önce ortopedi doktorunun atanmasıyla artık il dışına gitmek zorunda kalmıyor.



İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinden atanan Ortopedi doktoru Mehmet Emre Hanay, 30 hastayı ameliyat ve bin hastayı tedavi etti.



Hanay yaptığı açıklamada, hastanede ameliyat için her türlü imkanın olduğunu fakat doktor olmadığından vatandaşların il dışına gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.



Vatandaşların tedavi için başka illere gittiğinde zorluk yaşadığını ifade eden Hanay, "Artık burada da ameliyat yapılabiliyor. Hastanede her türlü imkan mevcut, artık vatandaşlar başka şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Türkiye'de birçok yerde birçok doktorun yaptığı bir ameliyat fakat, Hakkari ve çevresinde özellikle'de Şemdinli'de yapılmayan bir ameliyatı gerçekleştirdik. Haftanın dört günü polikliniğimizde 1 ay içinde bin 500 hastayı tedavi ettik." diye konuştu.