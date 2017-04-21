Şemdinli'de PKK'ya Ait Üç Mağara Bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait tespit edilen üç mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Şemdinli ilçesi Aktütün köyü Mehendi Vadisi bölgesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait malzemelerin bulunduğuna dair bilgi edinilmesi üzerine, 20 Nisan 2017 günü yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde üç adet mağara tespit edilmiştir. Mağaralarda yapılan arama faaliyetinde; 1 adet varile tuzaklanmış EYP, 8 kutu doçka mühimmatı, 1 kutu bixi mühimmatı, 1 adet boş AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 15 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait mühimmat, 1 adet patlamamış el bombası, 1 adet Kanas marka uzun namlulu silaha ait mühimmat, Mehendi Köprüsü istikametine döşenmiş muftelif kablo, 2 adet uyku tulumu, 1 adet battaniye, 1 adet akü, 6 adet dolu benzin bidonu, 21 adet mekap ayakkabı, 19 adet jeneratör, 10 adet yağmurluk ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği, kablo ve el bombası olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



(İHA)