Şemdinli'de PKK Sığınakları İmha Edildi

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Bahar aylarıyla birlikte güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını genişleterek sürdürüyor. Bu kapsamda Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Aktütün Köyü Mehendi bölgesinde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı birliklerince 19- 22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın lojistik kaynaklarına darbe vuruldu. Operasyonda PKK'ya ait depo ve sığınak bulunurken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından bulunan depo ve sığınaklarda şu malzemeler şöyle:



"1 adet Kalaşnikof tüfek, 820 adet 12,7 milimetre Doçka, 600 adet Bixi, 75 adet Kalaşnikof mermisi ve 8 adet RPG-7 mühimmatı ile 5 adet Kalaşnikof şarjörü. Tuzaklanmış halde 3 adet el bombası ve 1 adet 120 milimetrelik havan mermisi. 5 adet birbirine seri bağlı el yapımı patlayıcı ve 8 pilden oluşan komuta tertibatı. 1 adet anti tank mayını. Varil, tencere ve çanta içerisine tuzaklanmış 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği. El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 adet tüp, 200 kilogram amonyum nitrat, 1 adet akü, 6 adet dolu benzin bidonu, değişik cins ve kalınlıkta 2100 metre kablo. 1 adet güneş enerjisi ile beslenen şarj aleti, 1 teneke bakım yağı, 1 kutu gres yağı, 21 çift mekap ayakkabı, 5 adet uyku tulumu, 8 adet şemsiye ve battaniyeler ile toplam 550 kilogram ağırlığında un, yağ, pirinç, makarna, tuz, şeker, maya, salça, reçel."



- Hakkari