Şemdinli'de PKK'nın Silah ve Mühimmatları Ele Geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Soğuksu Köyü kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şemdinli İlçesi Soğuksu Köyü kırsal alanında terör örgütü PKK/KCK'ya ait olduğu değerlendirilen silah, mühimmat ve yaşamsal malzemlerin saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine, bugün bölgede arama ve tarama faaliyeti düzenlendiği belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Yapılan arama sonucu bir bixi marka uzun namlulu silah ve buna ait bin 150 mühimmat ile 10 şarjör, AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve buna ait bin 300 mühimmat, 6 RPG-7 roket başlığı, 12 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 el bombası fünyesi, 12.7 milimetre 560 uçaksavar mühimmatı, 14.5 milimetre 38 doçka mühimmatı, 1 topuk koparan mayını, 82 TNT'li fünye, 41 fünyeli ve 36 fünyesiz el bombası, 105 elektrikli fünye, 4 şarjör kütüklüğü, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan bin metre elektrik kablosu, EYP yapımında kullanılan 3 büyük boy pil ve 40 koli bandı, 1 piknik tüpü, 2 uyku tulumu ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."



- Hakkari