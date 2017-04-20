Şemdinli'de Mağarada PKK'ya Ait Mühimmat Ele Geçirildi
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde jandarma, bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde jandarma, bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama şöyle:
"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 20.04.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Boğazköy Köyü Arıdeliği Tepesinde icra edilen arama ve tarama faaliyeti neticesinde 1 mağara tespit edilmiştir. Mağara içerisinde yapılan arama faaliyetinde 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait kasatura,113 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 3 adet G3 marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 20 adet G3 marka uzun namlulu silaha ait fişek,3 adet 9 mm ve 7 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi, 1 adet piknik tüpü, 1 adet jeneratör ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
- Hakkari