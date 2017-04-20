Şemdinli'de Mağarada PKK'ya Ait Mühimmat Ele Geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde jandarma, bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.



Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama şöyle:



"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 20.04.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Boğazköy Köyü Arıdeliği Tepesinde icra edilen arama ve tarama faaliyeti neticesinde 1 mağara tespit edilmiştir. Mağara içerisinde yapılan arama faaliyetinde 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait kasatura,113 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 3 adet G3 marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 20 adet G3 marka uzun namlulu silaha ait fişek,3 adet 9 mm ve 7 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi, 1 adet piknik tüpü, 1 adet jeneratör ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



- Hakkari