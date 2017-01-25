Şemdinli'de Kar Yağışı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışların belli aralıklarla 3 gün boyunca etkisini sürdüreceği öğrenilirken, belediye ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - HAKKARİ