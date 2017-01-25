Şemdinli'de Kar Yağışı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Şemdinli'de Kar Yağışı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışların belli aralıklarla 3 gün boyunca etkisini sürdüreceği öğrenilirken, belediye ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - HAKKARİ

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