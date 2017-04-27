Şemdinli'de Esnaf Toplantısı Düzenlendi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından 'esnaf toplantısı' düzenledi.



Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından bir kafede düzenlenen toplantıda, ilçenin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Toplantıdan sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yürütülen "mesleğimi seçtim istihdama geçtim projesi kapsamında" açılan "Mobilya teknolojileri, sıhhi tesisat, otomotiv elektrikçiliği, bilgisayar işletmeciliği ve perakende gıda satış elemanlığı" kursları ziyaret edildi. Toplantıya, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Hakkari Ticaret İl Müdür Vekili Salih Çiftçi, Hakkari Ticaret ve Sanayi Başkanı Servet Taş, Hakkari Esnaf Sanatkarlar Başkanı İsmail Akboğa, Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Başkanı Muharrem Tekin, Şemdinli Belediye Başkan Vekili Veysi Göz, Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Akdeniz ve vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ