Şemdinli'de El Sanatları Sergisi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde el sanatları sergisi açıldı.



Aile Destek Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan sergide, 60 kursiyerin altı ay boyunca hazırladığı eserler sergilendi.



Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, sergiyi gezerek, ürünlerle ilgili bilgi aldı.



Sergiyle ilgili gazetecilere açıklama yapan kurs eğitmeni Menice Öpengin, kursiyerlerin uzun süren çabasının ardından dikiş nakış ve el sanatları ürünlerini sergileme fırsatı bulduklarını söyledi.



Sergideki ürünlerinin satışını sağlayarak ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım edeceklerini anlatan Öpengin, vatandaşların sergiye ilgi göstermesini istedi.



Serginin açılışına, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Akgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Akdeniz ve vatandaşlar katıldı.