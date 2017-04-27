Şemdinli'de El Sanatları Sergisi

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezi öğrencileri tarafından el sanatları sergisi açıldı.



Şemdinli Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezindeki 60 öğrencinin 6 ayda yaptıkları bine yakın ürün Aile Destek Merkezi'nde sergilendi. El sanatları, yöresel elbiseler, dikiş nakış gibi ürünlerin sergilendiği sergide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Serginin açılışına ilçe Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Akgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Akdeniz, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül ve vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ