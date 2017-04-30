Şemdinli'de Av Tüfeği ve Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda av tüfeği, kurusıkı tabanca ve gümrük kaçağı sigara ile mazot ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinin yaptığı yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finansal kaynağına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında,ilimiz Şemdinli ilçesi Alan köyünde gerçekleştirilen operasyonda; 388 adet av tüfeği, 72 adet kurusıkı tabanca, 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 ton gümrük kaçağı mazot ele geçirilmiştir. 3 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - HAKKARİ