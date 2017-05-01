Şemdinli'de Av Fişeği Operasyonu

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolerinde durdurulan bir kamyonda 153 bin av fişeği ele geçirildi.



Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finansal kaynağına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 30.04.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Durak jandarma yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, kamyon kasasına gizlenmiş vaziyette 613 kolide toplam 153 bin 250 adet av fişeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında kaçıkçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem başlatılmış ve şahıslar serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



- Hakkari