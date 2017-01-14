Şemdinli'de 63 Bin 600 Adet Av Fişeği Ele Geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde arazide yapılan aramada 63 bin 600 adet av tüfeği fişeği ele geçirildiğini açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar'da 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından, 12 Aralık 2016 tarihinde arazide yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında arazide sahipsiz olarak bırakılmış 63 bin 600 adet av tüfeği fişeği bulunduğu kaydedildi. - ANKARA