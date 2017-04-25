Şemdinli'de 11 Terörist Öldürüldü

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Şemdinli bölgesindeki operasyonlarda 11 teröristin öldürüldüğünü söyledi.



Bölgede devam eden operasyonlarla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Vali Toprak, "Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin güneyindeki Kuzey Irak'ın Hakurk ve Armush bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 terörist, hava kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir. Çukurca bölgesinde ise 6 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle bu sayı 11 oldu. Operasyonlar devam ediyor" dedi. - HAKKARİ