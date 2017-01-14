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Şemdinli Arazide Yapılan Aramada 63 Bin 600 Av Tüfeği Fişeğinin Bulundu

Şemdinli Arazide Yapılan Aramada 63 Bin 600 Av Tüfeği Fişeğinin Bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari Şemdinli Ortaklar'da araziye yapılan aramada 63 bin 600 adet av tüfeği fişeğinin bulunduğunu açıkladı.

Şemdinli Arazide Yapılan Aramada 63 Bin 600 Av Tüfeği Fişeğinin Bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari Şemdinli Ortaklar'da araziye yapılan aramada 63 bin 600 adet av tüfeği fişeğinin bulunduğunu açıkladı.

Hakkari Şemdinli'deki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından Ortaklar'da 12 Aralık 2016 tarihinde arazide yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında arazide sahipsiz olarak bırakılmış 63 bin 600 adet av tüfeği fişeği bulundu.

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