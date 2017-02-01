Sembollerle Mistik Yolculuk" Sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Sembollerle Mistik Yolculuk" resim sergisi açıldı.



Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü Hasan Rıza Sergi Salonu'nda bugün açılan "Sembollerle Mistik Yolculuk" resim sergisi, Ressam Mürüvvet Durak'ın 35 eserinden oluşuyor.



İnsan, özellikle kadın figürünün sık kullanıldığı resimler, Anadolu'ya ait geleneksel semboller içeriyor. Anadolu'da iz bırakmış, farklı uygarlıkların da simgelerinin yer aldığı resimlerde, nazar boncuğu, kilim desenleri ve bereket figürleri de yer alıyor.



Bazıları tuval, bazıları ise eski plakların üzerine yapılmış resimlerde, sıcak ve soğuk renklerin ahengi dikkati çekiyor.



Sergi, 11 Şubat'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.