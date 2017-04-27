Sembolik Şehit Mezarlarında Selfie Yarışı

ÇANAKKALE'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi'ni gezen ziyaretçiler, sembolik şehit mezarları başında selfie ile hatıra fotoğrafı çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.



Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 102 yıl önce kahramanlığın ve destanın yazıldığı, Çanakkale Savaşları'nın simgesi olan 41.7 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi, ihtişamıyla öne çıkıyor. Abideyi her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Köyü kıyısının Morto Koyu Mevkii'nde, Çanakkale Boğazı'na hakim ve Çanakkale Savaşlarında şehit düşmüş 253 bin kahraman Türk askerinin anısına yapılan Şehitler Abidesi, 'Yaralı Asker Anıtı', 'Atatürk Anıtı' ile Çanakkale Savaşları kahramanlarının rölyeflerinin yer aldığı alanları gezen ziyaretçiler, bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Abidedeki Türk bayraklı sembolik şehit mezarlarını gezen ziyaretçiler, selfie ile hatıra fotoğrafı çekme yarışına giriyor. - Çanakkale