Semaver ve Kumpanya" Oyununun Galası Yapıldı

Ünlü hikayeci Sait Faik Abasıyanık'ın, "Semaver ve Kumpanya" isimli hikayelerinden uyarlanan tiyatro oyunu gala yaptı.



Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği müzikli komedi türündeki oyunun galası, Kocamustafapaşa'daki Çevre Tiyatrosunda gerçekleştirildi.



"Semaver Kumpanya" tarafından sahneye taşınan oyunun yönetmen yardımcısı Serkan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunu ilk kez 2007'de tiyatro seyircisiyle buluşturduklarını söyledi.



Keskin, "Semaver Kumpanya"yı 2002 yılında kurduklarını belirterek, "Tiyatromuzun da adını taşıyan, Sait Faik'in 'Semaver' ve 'Kumpanya' hikayelerini uyarladığımız ve ilk kez 5. yılımızda sahnelediğimiz, bizim için çok önemli bir oyun. Geçen 10 yılda da hala çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bir Türk yazarın hikayesi olması ayrıca değerli. Biz de oyunda anlattığımız hikayeyi 15 yıldır yaşıyoruz." diye konuştu.



Savaş sonrası yoksul yıllarda bir kumpanya



Oyunun bol şamatalı olduğunu aktaran Keskin, şunları kaydetti:



"Biz bu yola 15 yıl önce çıktık ama hikaye aslında çok uzun zaman önce başlamış. Kumpanya tiyatrosu yapmak isteyen insanlarla ilgili hayatta hiçbir şey değişmemiş. Aynı iştah, sevgi, sadakat, kavga, anlatma derdi, birlikte bir şeyler söyleme derdi var. Dönemler değişmiş ama o heves hiç değişmemiş. Hala Sait Faik'in hikayelerini okuduğumuzda çok şeyler buluyoruz."



Yavuz Pekman'ın uyarlamasıyla sahnelenen oyunda, Volkan M. Sarıöz de yönetmen yardımcısı olarak görev alıyor.



Koreografisini Ebru Cansız'ın, müziklerini "Geverde"nin yaptığı "Semaver ve Kumpanya"nın dekor tasarımı ise Başak Özdoğan imzası taşıyor.



Yaklaşık 2,5 saat süren iki perdelik oyunda Ahmet Kaynak, Burcu Doğan, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Selen Şenay, Sezin Bozacı, Sibel Altan, Taner Ölmez, Fırat İkisivri, Uğur Senkeri ve Yavuz Pekman rol alıyor.



Kostümlerini Ayşenur Arslanoğlu'nun tasarladığı 1940'larda geçen oyun, savaş sonrası yoksul yıllarda, bir gezici kumpanyanın tüm yoksulluğa rağmen tiyatro yapma inadı ve ekibin hayat dolu öyküsünü anlatıyor.