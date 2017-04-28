Sema'nın Mor Oda Kararları İçin Flaş Yorum! "Kılıfına Uyduruyor"

Survivor 2017'de sembol oyunlarında ödüle götürülen kişi sayısı 2'ye düşünce Sema'nın İlhan'ı iki kez dışarıda bırakması Survivor Panorama'da konuşuldu.
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