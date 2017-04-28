Sema'nın Mor Oda Kararları İçin Flaş Yorum! "Kılıfına Uyduruyor"

Survivor 2017'de sembol oyunlarında ödüle götürülen kişi sayısı 2'ye düşünce Sema'nın İlhan'ı iki kez dışarıda bırakması Survivor Panorama'da konuşuldu.

Survivor 2017'de sembol oyunlarında ödüle götürülen kişi sayısı 2'ye düşünce Sema'nın İlhan'ı iki kez dışarıda bırakması Survivor Panorama'da konuşuldu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Survivor, Panorama, Karar