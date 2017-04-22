Sema Moritz 22 Nisan Cumartesi Saat 20.00'de Ankara NHKM Sahnesinde



Bu şarkılar beni içlerine çeken beni de unutma diyen şarkılardır…Bu hanımlar öyküleriyle etkili, sesleriyle büyülü hanımlardır diyor Sema Moritz.



Ben o hanımların günümüzdeki yansımasıyım diye ekliyor Ekho albümlerinin konseptini açıklarken. Seyyan Hanım, Afife Hanım, Mürşide Hanım, Deniz Kızı Eftalya... Bize kalan birkaç taş plak, silik fotoğraflar, birkaç afiş, çok az yazılı belge, çok az anı, kulaklarımızda kalan cızırtılı ama şen şakrak,buğulu, duygulu içten gelen inanılmaz yorumlar... Operetler, tangolar, fokstrotlar, birbirinden güzel şarkılar...



Cumhuriyet döneminin kadınları... 'Bir mum gibi durup mikrofonun önünde şarkı söylerdik, alkışımızı alıp yerimize otururduk, öyle elimizi kolumuzu sallamazdık' diyen Seyyan Hanım...Teğmen eşlerine aşık olup, sahneleri terk edip, şarkı söylemekten vazgeçip, onların peşinden şark hizmetine giden Cumhriyetkadınlar... Deniz Kızı Eftalya....Bindi mi kayığa Boğaz'ın iki yakasından da duyulan efsanevi ses...Anılarda hanımlar...



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ankara



Mekan Adresi : Karanfil Sk. No: 58 Kızılay/ANKARA



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Sema Moritz ile Efsane Hanımlar Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır