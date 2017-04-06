Sema Moritz: Efsane Hanımlar

Sema Moritz, 6 Nisan'da garajistanbul'da şarkılarını seslendirecek.



Bu şarkılar beni içlerine çeken beni de unutma diyen şarkılardır…Bu hanımlar öyküleriyle etkili, sesleriyle büyülü hanımlardır diyor Sema Moritz.



Ben o hanımların günümüzdeki yansımasıyım diye ekliyor Ekho albümlerinin konseptini açıklarken. Seyyan Hanım, Afife Hanım, Mürşide Hanım, Deniz Kızı Eftalya... Bize kalan birkaç taş plak, silik fotoğraflar, birkaç afiş, çok az yazılı belge, çok az anı, kulaklarımızda kalan cızırtılı ama şen şakrak,buğulu, duygulu içten gelen inanılmaz yorumlar... Operetler, tangolar, fokstrotlar, birbirinden güzel şarkılar...



Cumhuriyet döneminin kadınları... 'Bir mum gibi durup mikrofonun önünde şarkı söylerdik, alkışımızı alıp yerimize otururduk, öyle elimizi kolumuzu sallamazdık' diyen Seyyan Hanım...Teğmen eşlerine aşık olup, sahneleri terk edip, şarkı söylemekten vazgeçip, onların peşinden şark hizmetine giden Cumhriyetkadınlar... Deniz Kızı Eftalya....Bindi mi kayığa Boğaz'ın iki yakasından da duyulan efsanevi ses...Anılarda hanımlar...



Bu hanımlar teğmen eşlerine aşık olup, sahneleri terk edip, şarkı söylemekten vazgeçip eşleriyle şark hizmetine giden cumhuriyet döneminin kadınlarıdır… Sesleri, kimi kez hüzünlü, kimi kez kırılgan, kimi kez şen şakrak, kimi kez bir bahar çiçeği, kimi kez rüzgarda uçuşan bir kar tanesidir. Kimi kez de ben seni işte böyle baştan çıkarıveririm dercesine acımasızdır … Ağlarsınız… Gülersiniz… Eğlenirsiniz… Ve dayanamayıp kulağınıza çarpan sesleri tekrarlamaya başlarsınız.. ve bilirsiniz ki bu sesler öyle bitip tükenecek gibi değildir… İlk olarak 2006 yılında CD olarak yayınlanan ve Türk Müzik tarihi klasikleri arasında yerini alan Ekho albümünün 7 Nisan'da ilk defa Plak formatında yayınlanması şerefine Sema Moritz, şarkılarını 6 Nisan'da garajistanbul'da seslendirecek.



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : garajistanbul



Mekan Adresi : Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sok. No: 11/A



Başlangıç Saati : 06.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Sema Moritz: Efsane Hanımlar Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır