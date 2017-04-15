Sema Çiftçi Kadınlarla Bir Araya Geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, kadınlara hizmet veren kadın destek merkezlerini ziyaret etti.



Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara hizmet veren TOKİ, Ferah Kent, Ahmet Yesevi ve Süleymaniye Kadın Destek merkezlerinde kadınlarla bir araya geldi. Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında hizmet veren 5 ayrı kadın destek ve kültür merkezlerini ziyaret eden Sema Çiftçi, kursiyerlerle ihtiyaçları konusunda sohbet etti. Burada verilen kurslarla ilgili bilgi aldı, ve kursiyerlere birlikte verilen kurslara katıldı. Sema Çiftçi, Kadın Destek merkezlerindeki kursiyer bayanların kreşte kalan çocuklarıyla da zaman geçirdi.



Kadın destek merkezlerinde bölge ve mahalle kadınların istekleri doğrultusunda tüm branşlarda kurs açan büyükşehir belediyesi kadın aile şube müdürlüğünde kadınlarla sık sık bir araya gelerek sorun ve talepleri dinliyor. "Okuma yazma öğrenmek için haydi kadınlar kurslara" kampanyası kapsamında kurslardan faydalanan kursiyerlerle de bir araya gelen Sema Çiftçi, eğitimin önemine değinerek Büyükşehir belediyesinin bu tür sosyal çalışmalara devam edeceğini kaydetti.



Sema Çiftçi yaptığı açıklamada, okumanın yaşının olmadığını belirterek, "Bütün kadın kardeşlerimizi bu merkezlerimize bekliyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Kadınlarımızın sorunlarını istişare ile çözüyoruz" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA