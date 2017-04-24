Selülitlere Kırmızı Biberli Çözüm

Düzenlediği yarışmalarla sanat ve edebiyat dünyasına yeni yetenekler ve eserler kazandıran Ümraniye Belediyesi üç alanda da konusu "15 Temmuz Millî İradenin Şahlanış Destanı" olan 13. Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Yeni yeteneklerin kültür ve sanat dünyamıza kazandırılması açısından büyük bir öneme sahip olan yarışmaya, ülkemiz edebiyat ve sanat çevrelerinin yanı sıra ülke dışından da katılımlar gerçekleştirildi. Bu yıl resim yarışmasına 116 eser katılırken, hikâye yarışmasına 347 adet hikâye, şiir yarışmasına ise 1.850 adet şiir gönderildi. Alanında uzman bir sanatçı ve edebiyatçı kadrosunun seçici kurulunda bulunduğu yarışmalarda uzun süren değerlendirmeler sonunda, dereceye giren eserler belli oldu.

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Ümraniye Belediyesi "15 Temmuz Millî İradenin Şahlanış Destanı" Konulu 13. Geleneksel Resim Yarışması Sonuçları:

"15 Temmuz Millî İradenin Şahlanış Destanı" konulu resim yarışmasının seçici kurulu 23.04.2017'de Ümraniye Belediye binasında toplanarak sonuçları belirledi.

Jüri üyeleri, yaptığı değerlendirme toplantısıyla 1. 2. 3. olan eserler ve mansiyon alan 22 adet eseri belirledi.

Değerlendirme sonucunda aşağıda isimleri belirtilen katılımcıların eserlerine ödül ve mansiyonların verilmesine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca sergiye değer görülen eserlerin sergilenmesine de oy birliği ile karar verildi.

