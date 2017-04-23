Selphiu Nedir?

2. CRM&CEM Çözümleri Konferansı'nda, Wise TV'ye konuşan Selphiu Satış Yöneticisi Özgün Kaplan, Selphiu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



Selphiu'nun bir CRM çözümü olduğunu söyleyen Selphiu Satış Yöneticisi Özgün Kaplan, "Selphiu geleneksel insanlara değil, dijital varlıklara satış yapar. Bunu biraz açmamız gerekirse alışkanlıklarımız, üyeliklerimiz ve borcumuzu ne kadar düzenli ödediğimiz gibi birçok ipucu verebilirler insanlara satış ve pazarlama yönünde. Dijital davranış analizi çok önemli. Yani sosyal medyada neler yapıyoruz, internet sitesinde hangi içeriklere ilgi duyuyoruz gibi birçok veriye Selphiu ile ulaşıp satışı sonlandırıyoruz." şeklinde konuştu