Selphiu Müşterilerine Nasıl Ulaşıyor?

Wise TV'ye konuşan Selphiu Satış Yöneticisi Özgün Kaplan, Selphiu'nun müşterilerine nasıl ulaştığını anlattı.



Selphiu'nun müşterilerine detaylı bir segmentasyon ile ulaştığını vurgulayan Kaplan, "Dilediğiniz ve istediğiniz gibi filtreleyebiliyorsunuz, etiketleme yöntemiyle. Sonrasında istediğimiz yaş aralığında bir kampanya düzenleyebiliyoruz. 30-50 yaş arasında daha öncesinde gönderdiğimiz içeriklere ilgi duymamış, e-postaları okumuş, görüntülemiş fakat hiçbir linke tıklamamış olanlara ulaşabiliyoruz. Bu da ok detaylı bir segmentasyon anlamına geliyor." dedi.