Selphiu ile Müşteri Segmentasyonu Çok Kolay

Wise TV'ye konuşan Selphiu Satış Yöneticisi Özgün Kaplan, Selphiu ile müşteri segmentasyonunun nasıl yapıldığına dair detaylı bilgi verdi.



Müşteri segmentasyonu konusunda çeşitli etiketleme yöntemlerinin olduğunu söyleyen Kaplan, "Bir kişi kartı var bunu kaydettiniz. Mesela şu anda bir CRM etkinliğindeyiz. Bu CRM etkinliğinin ismini yazınca kişi kartının üzerine etiketleme yöntemi ile kolay bir şekilde etiketleyebiliyoruz. Daha sonrasında bunu kampanyada filtrelerimizde bu etiketi getir olarak segmente edebiliyoruz. Dilediğiniz her kelimeyi, aklınıza gelen her şeyi Selphiu'da etiket olarak yapıp daha sonrasında kampanyalarda kullanabilirsiniz. Sıcak satış ihtimali olan kişilere sıcak satış etiketini verdik ve sonra kampanya düzenledik ve biz bu etiketi olanlara gönderim yapıyoruz. veya bir alan özelleştirme ile istediğimiz alanın kişi kartının ve firma kartının altına ekleyerek, bu şekilde de yine istediğimiz segmenti elde etmiş oluyoruz." dedi.