Selphiu Crm'in Geleneksel Crm'den Farkı Nedir?

Wise TV'ye konuşan Selphiu Satış Yöneticisi Özgün Kaplan, Selphiu CRM'i geleneksel CRM'den ayıran özellikleri ve faydaları hakkında bilgi verdi.



Selphiu'nun geleneksel insana satış yapmadığını belirten Selphiu Satış Yöneticisi Özgün Kaplan,"Yaşı,cinsiyeti, ırkı önemli veriler ve insanı yönlendirecek güzel ipuçları. Selphiu CRM, davranış analizi yapar; yani internet sitesinde neler yapıyorsunuz, sizin ilgileriniz neler gibi birçok veriye ulaşır. Şöyle anlatabilirim: Bir kampanya yaptınız. Müşteriler tıkladı, ilgilendi. Ama içerikleri gönderdiniz ve o kişiler içeriklere ilgi duyulmadı. Farklı kampanyalar yaptınız ve hala ilgi duymadılar. Bir noktada ilgi duyduklarını, okuduklarını Selphiu takip ediyor ve bize haber veriyor. Sonra biz hangi içeriklere ilgi duyduğunu gördükten sonra o içeriklere göre yeni bir kampanya yapıp, o ve benzeri kişileri segmente edip, etiketleme yöntemiyle toplu bir gönderme yapıyoruz. ve görüyoruz ki bu içeriklere ilgileri olmuş oluyor." şeklinde konuştu.