Selka Eskişehir Hentbol Takımı, Erkekler Süper Lig'de iddialı



Hentbolda Erkekler 1'inci Lig şampiyonu olan ve 'Beton Adamlar' olarak adlandırılan Selka Eskişehir Hentbol takımı, önümüzdeki sezon mücadele edeceği Erkekler Süper Lig'de de iddialı.



Selka Eskişehir Hentbol Spor kulübü Sportif Direktörü Osman Özoğlu, kulübün geçen yıl kurulduğunu ve 8 ay gibi kısa sürede şampiyonluğu elde ederek Erkekler Süper Ligi'ne yükseldiğini belirtti. Eskişehir hentbolunu yeniden canlandırdıklarını ifade eden Özoğlu, şunları söyledi İlk başta kimse bize bu şansı tanımıyordu. Çünkü Eskişehir'de 15 yıldır Süper Ligi hedefleyen bir takım yok. Ki Eskişehir Türkiye'de hentbolun merkezi. Yıllarca Avrupa'da oynamış, Şampiyonlar Ligi 3'üncülüğü olan bir Eskişehir Eti Bisküvileri var. Daha öncesinde 25 yıl ligde oynamış bir Kılıçoğlu Toprakspor var. Polisgücü var, Avrupa kupalarında oynamış. Ona rağmen erkek hentbolunda bir çöküş içerisinde Eskişehir. Selkaspor'la biz bu çöküşe son vermek istedik. ve böyle bir projeyle yola çıktık. Mert Kaya ve Yenal Kaya kardeşlerle. Eskiden hentbolcu olmalarından dolayı bu kulübün hedeflerini çok yüksek tuttular ve iyi bir ekip oluşturduk. ve Süper Lige çıktı. Süper Lige çıkışımız sadece şampiyonlukla ilgili değil. Biz Eskişehir'de hentbolun tekrar sevilmesini, yaygınlaşmasını sağladık. Okullarda hentbolun tanıtımını yaptık. Alışveriş merkezlerinde hentbolun tanıtımını yaptık.



MÜTHİŞ BİR ATMOSFERDE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU YAŞADIK



Son maçlarında 2 bin 500 kişilik Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda şampiyonluğu kutladıklarını anlatan Osman Özoğul, Burada merdivenlerde, dışarıda hala içeriye girmek isteyenler vardı. ve müthiş bir atmosferde şampiyonluk coşkusu yaşadık. Bu hiçbir hentbolcuya Eskişehir'de Türkiye'de nasip olmamıştır. Çünkü ışık şovlar görsel şovlar, bir şölen havasındaydı. Maç öncesi koreografiler bir futbol maçındaki bir koreografi gibi hazırlanmıştı. Bunların hepsi hentbol adına çok güzel şeylerdi. Eskişehir'de hentbolun tekrar böyle sevilmesinden, tekrar şuan ilgi görmesinden dolayı çok mutluyuz diye konuştu.



HEDEF AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUK



Önümüzdeki sezon Erkekler Süper Lig'de mücadele edeceklerini belirten Özoğul, bu ligde de iddialı olduklarını söyledi. Özoğul konuşmasını şöyle sürdürdü Önümüzdeki yıl da biz tekrar iyi bir ekip oluşturup, iyi bir takım oluşturup, elimizdeki kadronun belirli bir bölümünü koruyarak yeni transferlerle Avrupa'yı hedefleyen, Eskişehir'in hedefi olan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek isteyen bir takım yaratmak istiyoruz. Bununla beraber Eskişehir'de de kendi alt yapımızı oluşturarak, Beton Adamlar olarak o çocukları hentbola kazandırmak, sokaktan kurtarmak ve hentbolu sevdirmek istiyoruz. Yapacak çok işimiz var. Biz daha yolun başındayız. Hedeflerimiz doğrultusunda, başkanlarımızın hedefleri, rüyaları çok yüksek. Biz şirketimizin 40'ıncı yılını kutladık 2016 yılında. .İnşallah hedefimiz şirketimin 50'inci yılında Avrupa'da şampiyonluk. Bunu hedefleyerek yola çıktık. Çok uzun vadede planlar yapıyoruz. Günü kurtarmak için değil, ileriye dönük alt yapı çalışmalarıyla, hentbolun tanıtımıyla ileriye dönük büyük planlar içerisindeyiz. Tesislerimizin ve buna benzer şeylerin yapılmasını sağlayarak köklü, kalıcı ve Türk hentboluna hizmet eden bir kulüp olmak istiyoruz.



SÜPER LİG BİZDEN KORKSUN



Eskişehir'de taraftarların takımlarına 'Beton Adamlar' dediğini ifade eden Osman Özoğlu, şöyle konuştu Biz, gerçekten Süper Lig'e renk getirecek bir firmayız. Süper Lig'e renk katacak bir takım yapacağız. Bunu birinci ligde ilk senemizde zaten gösterdik. Kesinlikle hedefimiz sıradan bir takım olmak değil ilk 3'ün içerisinde olan, Avrupa'yı hedefleyen ve hentbolu seyretmeye gelen insanların keyif aldığı, burada sadece hentbol değil, bir şölen havasında, karnaval havasında sporu sevdirmenin ve eski Eskişehir'deki hentbolu seven günlerin tekrar devamını sağlamak amacımız. Bizim 8 ay gibi sıka zamanda hentbolun bu kadar şehirde ilgi göreceğini söyleselerdi biz de inanmazdık. Ama her maçımızda seyircimiz katlanarak arttı. Takımımızın namağlup gitmesi, şampiyon olması, şehirdeki ilgiyi biraz daha artırdı. Zaten Eti'den, Kılıçoğlu'ndan, Polisgücü'nden gelen bir hentbol kökeni vardı aslında Eskişehir'de. Biz o ruhun tekrar çıkmasını sağladık. Selka Grup çok güçlü bir firma. Hedefleri, vizyonu olan bir firma. Biz de bu işi yapıyorsak ya iyisini yaparız, ya hiç yapmayız şeyindeler. Yaparken de en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Türk hentbolu çok şanslı, böyle bir kulüp hentbola girdiği için. Süper Lig bizden korksun. Biz gerçekten Süper Lig'e günü birlik değil, kalıcı olarak geliyoruz ve her sene performansı artan, güçlenen ve en sonunda da şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olacağız. Bunu da günlük değil ama 3 sene sonra 4 sene sonra bütün Türkiye görecek. Beton adamlar kendiliğinden doğaçlama çıktı. Eskişehir'de artık Selkaspor değil Beton Adamlar olarak herkes bizi tanıyor.