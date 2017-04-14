Selin zarar verdiği köprü çöktü

Bingöl'de sel felaketinin zarar verdiği Çapakçur köprüsünün çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı



BİNGÖL - Bingöl'de yağış ve sel nedeniyle göçük yaşanan eski Çapakçur köprüsü daha fazla dayanamayıp kendiliğinden yıkıldı. Yıkılma anı kameralara yansıdı

Bingöl'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle, kentte 90 hayvan telef olmuş, 25 araç, ev ve ahırlarla birlikte eski Çapakçur köprüsü de hasar görmüştü. Kent merkezinden Düzagaç Mahallesi'ne bağlantıyı sağlayan ve uzun yıllar önce yapılan Çapakçur köprüsü saat 11. 00 sıralarında aldığı hasardan dolayı çöktü. Köprünün çökme anı İHA kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Çökme yaşanmadan bir süre önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı AFAD) Halis Bilden köprüde incelemelerde bulunarak

ayrılmıştı.

(YA-HİV-