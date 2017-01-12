Selin Vurduğu Çiftçiler Yardım Bekliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 29 Aralık Perşembe günü meydana gelen selde seradaki ürünleri tamamen sular altında kalan üreticiler yardım bekliyor.



Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, ilçede toplam 90 bin dekar örtü altı tarımın yapıldığı alanın tamamına yakınının sular altından kaldığını, söz konusu arazilerde sebze ekili olduğunu söyledi.



Tarsuslu çiftçilerin borcunu ödeyemez hale geldiğini belirten Ergezer, devletin bölge çiftçisine yardımcı olmasını istedi. Mersin'de 160 milyon lira, Tarsus'ta ise 20-25 milyon liralık zarar oluştuğunu vurgulayan Ergezer, "Ekili araziler şu anda sular altında ve hala devam eden yağışlardan dolayı bu zararın daha çok büyüyeceğini gözlemlemekteyiz. Tabi bu tespitleri yaparken önümüzdeki yılı da düşünmek zorundayız. Önümüzdeki yıl bunun tekrar ekilip, dikilip, devam etmesi için gereken yerlere, bakanlıklara bütün bilgilerimizi aktardık" ifadesini kullandı.



Çiftçilerin borçlarının uzun süreli ertelenmesi gerektiğini altını çizen Başkan Ergezer, "Çiftçilerimiz zaten bir sıkıntı içerisindeydi bunun üstüne bir sel felaketinin olması çiftçiyi daha zor duruma düşürmüştür. Onun için bizim şu anda devlet desteğine çok büyük ihtiyacımız vardır. Zaten bölge yöneticileri ve milletvekilleri bu konuyla ilgileniyor ama bize şu andaki yapılan teklifler 1 yıl için. Bu 1 yılın bize yetmeyeceğini, seneye borç üstüne borç katlanıp ödeme riskinin çoğalacağını, onun için kredilerin vadesi uzatılmalı" dedi.



Bölgenin, Türkiye'nin sebze ihtiyacının yüzde 20-25'ini karşıladığını vurgulayan Ergezer, "Fakat sular altında kalan seraların hepsi sebze yetiştiren yani kış sebzesini temin eden yerler olmasından dolayı devletimizden destek bekliyoruz. Mersin bölgesinin mutlaka afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor" dedi.



Özelbahşiş'te çiftçilik yapan Ramazan Kara, 27 dönüm arazisinin sular altında kaldığını ve ürünlerinin heba olduğunu belirtti.



Mehmet Gilik adlı çiftçi ise, "20 dönüm kabağım su altında, 15 dönüm patlıcanım su altında. Bankadan kredi kullandım, bütün servetimi harcadım. Şimdi sezon bitti, mahsul bitti. Devlet, yüzde 30 zarar gördüğüme dair belge verdi, fakat benim zararım yüzde 100. Şimdi ben ne yapacağımı bilemiyorum. Devletimiz gelsin görsün, hasar tespiti yüzde 30 mu yoksa daha fazla mı? Kendileri görsün" diye konuştu. - MERSİN