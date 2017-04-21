Selın Vs Modart
TEST YAYINI is a dj performance and audio visual installation.https: //www.facebook.com/modartcollective/videos/449195505426792/Detaylar : İl : İstanbulİlce : KadıköyMekan : DUNIA Cafe Bar ÇATIMekan Adresi : Caferağa Mahallesi Kadife Sokak No: 19/2 Kadıkoy 34710 Başlangıç Saati : 21.04.
TEST YAYINI is a dj performance and audio visual installation.
https: //www.facebook.com/modartcollective/videos/449195505426792/
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : DUNIA Cafe Bar ÇATI
Mekan Adresi : Caferağa Mahallesi Kadife Sokak No: 19/2 Kadıkoy 34710 Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Kategori : SELIN VS MODART
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io