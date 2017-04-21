Selın Vs Modart

TEST YAYINI is a dj performance and audio visual installation.https: //www.facebook.com/modartcollective/videos/449195505426792/Detaylar : İl : İstanbulİlce : KadıköyMekan : DUNIA Cafe Bar ÇATIMekan Adresi : Caferağa Mahallesi Kadife Sokak No: 19/2 Kadıkoy 34710 Başlangıç Saati : 21.04.

Selın Vs Modart

TEST YAYINI is a dj performance and audio visual installation.

https: //www.facebook.com/modartcollective/videos/449195505426792/

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : DUNIA Cafe Bar ÇATI

Mekan Adresi : Caferağa Mahallesi Kadife Sokak No: 19/2 Kadıkoy 34710 Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Kategori : SELIN VS MODART

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kadife Sokak, Istanbul, İstanbul, Facebook, Kadıköy, Konser, Sel, Hayır