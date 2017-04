Selın Vs Modart

TEST YAYINI is a dj performance and audio visual installation.



https: //www.facebook.com/modartcollective/videos/449195505426792/



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : DUNIA Cafe Bar ÇATI



Mekan Adresi : Caferağa Mahallesi Kadife Sokak No: 19/2 Kadıkoy 34710 Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Kategori : SELIN VS MODART



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır