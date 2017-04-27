Selin Sümbültepe
Klasik müzik eğitiminin yanında bir çok farklı sahnede şarkı söyleyen Selin, 2010 yılından itibaren kendi müziğini üretmeye ve 2014 yılından itibaren kendi şarkılarını söylemeye başladı.
Klasik müzik eğitiminin yanında bir çok farklı sahnede şarkı söyleyen Selin, 2010 yılından itibaren kendi müziğini üretmeye ve 2014 yılından itibaren kendi şarkılarını söylemeye başladı. Yeni nesil bir singer-song writer olarak, Selin'in müziği, anlattığı hikayenin ruhuna göre tarzlar arasında geziniyor. Aldığı klasik müzik eğitimi ve kökenlerinin üzerine inşa ettiği yenilikçi ve içten performansıyla seyircisini hikayesine katmayı ihmal etmiyor. Selin'e sahnede Kerem Öktem, Feryin Kaya, Ozan Tekin ve Emre Tankal eşlik ediyor.
Vokal: Selin Sümbültepe
Gitar: Emre Tankal
Klavye: Ozan Tekin
Bas Gitar: Feryin Kaya
Davul: Kerem Öktem
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Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu
Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10
Başlangıç Saati : 27.04.2017 22: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 00: 30: 00
Kategori : Selin Sümbültepe
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır