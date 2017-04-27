Selin Sümbültepe

Klasik müzik eğitiminin yanında bir çok farklı sahnede şarkı söyleyen Selin, 2010 yılından itibaren kendi müziğini üretmeye ve 2014 yılından itibaren kendi şarkılarını söylemeye başladı.

Selin Sümbültepe

Klasik müzik eğitiminin yanında bir çok farklı sahnede şarkı söyleyen Selin, 2010 yılından itibaren kendi müziğini üretmeye ve 2014 yılından itibaren kendi şarkılarını söylemeye başladı. Yeni nesil bir singer-song writer olarak, Selin'in müziği, anlattığı hikayenin ruhuna göre tarzlar arasında geziniyor. Aldığı klasik müzik eğitimi ve kökenlerinin üzerine inşa ettiği yenilikçi ve içten performansıyla seyircisini hikayesine katmayı ihmal etmiyor.  Selin'e sahnede Kerem Öktem, Feryin Kaya, Ozan Tekin ve Emre Tankal eşlik ediyor.   

Vokal: Selin Sümbültepe 

Gitar: Emre Tankal        

Klavye: Ozan Tekin        

Bas Gitar: Feryin Kaya        

Davul: Kerem Öktem

Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin" eklenmesi gerekmektedir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu

Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10

Başlangıç Saati : 27.04.2017 22: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 00: 30: 00

Kategori : Selin Sümbültepe

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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