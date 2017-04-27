Klasik müzik eğitiminin yanında bir çok farklı sahnede şarkı söyleyen Selin, 2010 yılından itibaren kendi müziğini üretmeye ve 2014 yılından itibaren kendi şarkılarını söylemeye başladı. Yeni nesil bir singer-song writer olarak, Selin'in müziği, anlattığı hikayenin ruhuna göre tarzlar arasında geziniyor. Aldığı klasik müzik eğitimi ve kökenlerinin üzerine inşa ettiği yenilikçi ve içten performansıyla seyircisini hikayesine katmayı ihmal etmiyor. Selin'e sahnede Kerem Öktem, Feryin Kaya, Ozan Tekin ve Emre Tankal eşlik ediyor.



Vokal: Selin Sümbültepe



Gitar: Emre Tankal



Klavye: Ozan Tekin



Bas Gitar: Feryin Kaya



Davul: Kerem Öktem



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10



Başlangıç Saati : 27.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Selin Sümbültepe



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır