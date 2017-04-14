Selin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Çapakçur köprüsünün zarar gördüğü, bir çok ev, ahır ve aracın sular altında kaldığı Bingöl'de, 90 hayvanında telef olduğu öğrenildi



BİNGÖL - Bingöl'de yaşanan sel felaketinin boyutları, sabah saatlerinde ortaya çıktı. Selden dolayı 90 hayvan telef oldu, 25 araç ile bazı evler selden dolayı hasar gördü.

Bingöl'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur yağışıyla oluşan sel, Çapakçur deresi vadi yamacında bulunan ev, ahır, araç ve Çapakçur köprüsüne zarar verdiği belirlendi. Dere yatağındaki ahırlarda bulunan 90 hayvan telef olurken, zarar gören araç sayısının 25 olduğu tespit edildi. Çapakçur deresi üzerinde bulunan eski Çapakçur Köprüsünde yaşanan göçükten dolayı köprü çift taraflı trafiğe kapatıldı. Karayolları gece boyunca köprüde çalışma yaparken, dere yamacında bulunan bazı evler güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, selden dolayı 90 hayvanın telef olduğunu, 25 aracın da zarar gördüğünü aktardı.

Aşağı Çarşı Mahallesi Çapakçur deresi yamacında bulunan bazı hanların güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığını belirten Boğatekin, Karlıova ilçesi Çatak bölgesi ile merkez Sancak beldesine bağlı Karapınar, Sudüğünü köylerinde de bazı evlerin sel sularına maruz kaldığını belirtti.

Selden dolayı eski Çapakçur Köprüsü'nün büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten AKUT Bingöl Birim Sorumlusu Ahmet Buzrul," Beklentilerin çok üzerinde bir yağış gerçekleşti. Köprü ve birçok araç sel sularından dolayı zarar gördü. Vatandaşlardan ricamız, mümkün mertebe su havzasına inmesinler ve dere kenarında bulunan evlerde kalmasınlar. Bu bir doğal felakettir, öncesinden alınacak bir tedbir yoktur. Elimizden geldiğince vatandaşları uyarıyoruz, riskli bölgelere girmesinler, su kenarında bulunan hanların sahipleri hayvanları tahliye etsin. Bodrumlarda yaşayan vatandaşlarımız da su baskınlarına karşı dikkatli olsun"diyerek bilgi verdi.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Veri ve Tahmin Uyarı Merkezi, Bingöl için şiddetliği yağış uyarısını yenileyerek, ilgililerin tedbirli olmasını istedi.