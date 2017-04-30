Selin Nardemir Viyolonsel Resitali, 30 Nisan'da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi sahnesinde...



1993 yılında İstanbul'da doğan Selin Nardemir,2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda viyolonsel eğitimine Prof. Sevil Gökdağ ile başlamıştır. Konservatuvardaki eğitim yıllarında ; Prof. Yovan Markovitch, Iştvan Varga, Laressa Groeneveld, Henrik Brendstrup, Daniel Müller Schott,Anatoli Krastev,Erkki Lahesmaa, Alexander Hülshoff, Jiri Barta'nın ustalık sınıflarına katılmıştır.



Katıldığı 16. Edirne Uluslararası Genç Müzisyenler Oda Müziği Yarışması'nda üçüncülük (2014),Bulgaristan'da düzenlenen 18. Uluslararası Dobrich Genç Müzisyenler Viyolonsel Yarışması'nda ikincilik (2014), ayrıca Yamaha'nın düzenlediği Genç Müzisyenler Yarışması kazanmış ve ödül almıştır.



İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası ile Edward Elgar Viyolonsel Konçertosu'nun ilk iki bölümünü seslendirmiş (2014),Pera Müzik,Tahta Üflemeli Sazlar (Woodwinds) festivallerinde, Aksanat Genç Yetenekler konserinde yer almıştır.



İlk orkestra deneyimine Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ile başlamıştır, 2016'dan beri de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Cihat Aşkın Ensemble grubu üyesidir.Ayrıca İş Sanat'ın Milli Reasürans'ta düzenlenen bu yılki Parlayan Yıldızlar serisinde yer alacaktır. Lise ve üniversite eğitimini okul birincisi olarak bitiren ve Lisans II 'den beri Türk Eğitim Vakfı üstün başarı bursiyeri olan Nardemir,halen yüksek lisans eğitimine Prof. Sevil Gökdağ'ın viyolonsel sınıfında devam etmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Osmaniye Mahallesi. İncirli Yolu Sokak. No: 27 / 31



Başlangıç Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Selin Nardemir Viyolonsel Resitali



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır