Bingöl'e Ağır Sel Faturası: 18 Milyon Lira

Bingöl'de geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinden sonra yaralar sarılıyor. Bingöl Valiliği bünyesinde kurulan komisyonca zarar tespit çalışmaları devam ederken, sel felaketinin bilançosu da hemen hemen çıkartıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, merkez ve bazı ilçeler ile beldelerde etkili olan sel felaketinin 18 milyon lira zarara sebebiyet verdiğini aktardı.

80 HAYVAN TELEF OLDU

Eski Çapakçur köprüsü ile yaya köprüsünün yıkıldığını belirten Boğatekin, "13 Nisan 2017 tarihinde akşam saatlerinde ilimizde sel afeti meydana geldi. Afet ile birlikte 15 araçta kısmi zarar, büyük baş ve küçükbaş olmak üzere 80 hayvan telef oldu. Evlerde su baskınları neticesinde zarar meydana geldi. Köy grup yollarımızda ve ilçelerimizde sel afeti dolayısıyla altyapı, içme suyu ve kanalizasyonlarda ciddi zararlar meydana geldi" dedi.

18 MİLYON LİRALIK ZARAR BİLDİRİLDİ

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Boğatekin, "Bugüne kadar acil ihtiyaçların giderilmesi için ilimize 250 Bin TL valilik emrine gönderildi. Bunlardan 21 vatandaşımıza biner lira nakdi yardım yapıldı. Geri kalan miktarın, Aşağı Çarşı Mahallesi'nde bulunan yaya köprüsünde kullanılmasına karar verildi. Bingöl Belediyesi, ilçe ve belde belediyelerinden şuana kadar bizlere iletilen toplam hasar durumu yaklaşık olarak 18 milyon lira olarak tespit edilmiştir. Bunlar valimizin imzasıyla Başbakanlık ve AFAD'a bildirildi. Bunlarla ilgili ödenek taleplerimizi yaptık. Valilik bünyesinde oluşturulan zarar ziyan komisyonuyla çalışmalarımız devam ediyor. Bunlardan ayrıca maliyeti boyutuyla ortaya çıktıktan sonra yine başbakanlığa iletilecektir. Zarar gören vatandaşlarımızın da zarar ziyan tespitleri maliyet boyutuyla belirlendikten sonra zarar ziyan konusunda devlet olarak sağlanan imkanlar en kısa sürede vatandaşlara aktarılacaktır. Zarar ve ziyanlar devletin imkanları olanağında ortadan kaldırılacaktır." diye konuştu.

EVİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sel felaketinden sonra kendiliğinden yıkılan eski Çapakçur Köprüsü'nün yakınlarında ikamet eden 4 nüfuslu Balık ailesi selden en fazla zarar gören aile oldu. Çapakçur deresi taştıktan kısa bir süre ailenin evi boşaltması, olası can kayıplarını önledi.

Sel felaketinden sonra evi tamamen harabeye dönen Fayık Balık, "Sel felaketinden en fazla zararı gören benim. Benim evim tamamen kullanılamaz hale geldi. Benim biran evvel yaralarımın sarılması gerekiyor. Ben çocuklarımla rezil oldum, hanımım rahatsız.Bel fıtığı dolayısıyla çalışamaz durumdayım. Devletimizin biran evvel tespit çalışmalarını hızlandırmalı ve yaralarımızı sarmasını bekliyoruz." diye konuştu.

35 HAYVANI TELEF OLDU

Aşağı Çarşı Mahallesi Çapakçur Vadisi yatağında bulunan hayvan ahırları da selden zarar gördü. Hayvancılıkla uğraşan Çingay ailesinin 35 küçükbaş hayvanı sele kapılarak telef oldu.

Ahırları kullanılamaz hale gelen Gıyasettin Çingay, "Ahırlarımız yıkıldı. Benim ahırımda olan 40 hayvandan sadece 5'i kurtuldu. Binlerce ağacım sele kapıldı. Evin altındaki balkonları su bastı." diyerek bilgi verdi.

TONLARCA SAMANI SELE KAPILDI

Camuka ailesinin de 39 küçükbaş, 6 büyükbaş olmak üzere toplamda 45 hayvanı sel sularında telef oldu.

Devletin uzatacağı yardım elini beklediklerini belirten Arif Zeki Camuka, "39 küçükbaş hayvanım ahırla birlikte sele kapıldı. 6 büyükbaş hayvan, 32 ton saman ve 200 bağ ot sele kapıldı. Devlet yetkilileri gelip tespitleri yaptılar. Mağdur durumdayız, devletin bize sahip çıkmasını bekliyoruz." diyerek içinde bulundukları durumu aktardı.

Sel felaketinde çok sayıda vatandaşın zarar gördüğünü, araç ve yaya köprülerinin yıkıldığını belirten Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu ve Bingöl Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Butaku ise, "Hasar tespit çalışmalarının acilen tamamlanmalı ve buradaki vatandaşlara yardımcı olunmalıdır. Öyle mağdur insanlar var ki geçim kaynağı olan hayvanlarının tamamı telef olmuş. Sel felaketinden sonra yıkılan köprülerin acilen yapılması gerekiyor. Aşağı Çarşı Mahallesi'nde bulunan yaya köprüsünü günlük ortama 10 bin insan kullanıyordu. Köprüden ziyade insanların mağduriyetlerinin acilen giderilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bingöl'de, 13 Nisan Perşembe akşamı yaşanan sel felaketi, eski Çapakçur Köprüsü, yaya köprüsü, acil servis yolu ve vadi yamacında bulunan çay bahçesinin yıkılmasına, bir çok eve ahırın sular altında kalmasına, bir evin tamamen kullanılamaz hale gelmesine, 80 hayvan telefine, 15 aracın maddi hasar görmesine ve yüzlerce ağacın devrilmesine sebep olmuştu.





