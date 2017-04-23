Selimiye'de Miraç Kandili

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Miraç Kandili coşkuyla idrak edildi.



Vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Selimiye, Eski, Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.



Selimiye Camisi'nde düzenlenen kandil programına katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.



Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm ise verdiği vaazda, ibadetin ve namazın önemini anlattı.