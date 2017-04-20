Selimiye'de 'Kutlu Doğum' Programı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camii'nde Kutlu Doğum Haftası kapsamında "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu program gerçekleştirildi.



Selimiye Camii'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.



Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, etkinlikte yaptığı konuşmada, müminlerin tarih boyunca aç kaldıklarını, hicret ettiklerini ancak imanlarını koruduklarını söyledi.



Ayet-i kerimelerin müminlerin kazanacağını müjdelediğini belirten Üzüm, "İşte bugün yaşadığımız şu zaman o Müslümanların asrı saadette müminlerin yaşadığı zaman gibi. Suriye'deki kardeşlerimiz onu yaşıyorlar. Türkiye'de de bunun yaşanmasını istediler, başaramadılar, hiçbir zaman da başaramayacaklar çünkü sevgili Peygamber Efendimizin getirdiği tertemiz mübarek Kur'an-ı Kerim ve İslam, kıyamete kadar Cenabı Hakk'ın himayesindedir, güvenindedir ve muhafazasındadır." diye konuştu.



Üzüm, bazı dedikodularla Müslümanların arasındaki güvenin bozulmaya çalışıldığını dile getirdi.



Bu tür durumlara karşı dikkatli olunmasını isteyen Üzüm, şunları kaydetti:



"Öyle bir virüs ve zararlı düşünce atıyorlar ki onlara karşı çok uyanık olmamız lazım. 'Babana dahi güvenme' diyor, haşa. Bir insan Allah'a güvenir, mümindir. Hazreti Peygamberimize güvenir, mümindir. Bir insan mümindir, komşusuna güvenir. Arkadaşına güvenir, mümindir. Babasına anasına nasıl güvenmez bir insan? Allah ve Resulünden sonra bir insan anne ve babasına güvenir. Anne ve babanın kalbinde o merhameti, şefkati koruyan Cenabı Hak'tır. Kesinlikle bizim aramıza sokmak istedikleri bu tuzak kelimelere inanmamamız lazım. Aramızdaki güveni hiçbir zaman kaybetmememiz lazım.



Suriyeli kardeşlerimiz hicrete zorlandıkları zaman kime güvendiler? Mümine güvendiler. Peki gayrimüslimlere olan güvenleri doğru çıktı mı? Çıkmadı, yanıldılar ve gayrimüslimler onları denizlerde dahi hayattan mahrum ediyorlar, hayat hakkı tanımıyorlar. Kime güveneceğiz? Müminlere güveneceğiz."



Programın ardından caminin avlusunda vatandaşlara çorba ikram edildi.