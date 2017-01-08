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Selimiye Camii'nden Kar Fotoğrafları

Selimiye Camii'nden Kar Fotoğrafları

Mimar Sinan’ın “Ustalık eserim” dediği Selimiye Camii, karla buluşunca kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.

Selimiye Camii'nden Kar Fotoğrafları

Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii, karla buluşunca kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.

Edirne'de etkili olan kar yağışı ortaya güzel görüntüler de çıkardı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii, karın yağmasıyla birlikte "beyaz gelinliğini" giydi. Selimiye Camii çevresinde gezenler kendilerini caminin büyüleyici kar görüntüsünden alamadı. - EDİRNE

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