Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti binasına yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Temurci'nin açıklamaları
-Genel ve detaylar
Selim Temurci'den Saldırı Açıklaması
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHAAK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti binasına yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads