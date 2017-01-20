Selim Temurci'den Saldırı Açıklaması

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti binasına yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı.



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-Temurci'nin açıklamaları



-Genel ve detaylar