Selim Temurci'den Saldırı Açıklaması

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHAAK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti binasına yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Selim Temurci'den Saldırı Açıklaması

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti binasına yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Temurci'nin açıklamaları

-Genel ve detaylar

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