Selim Temurci: "Bu Sistem Siyaseti Tepeden Tırnağa Yenileyecek"
- Selim Temurci: "Bu sistem siyaseti tepeden tırnağa yenileyecek"İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, "Millet şu anda dolaylı ve demokratik meşruiyet hakkını parlamento yoluyla kullanarak, yargının milletleşmesini bu sistemle sağlamış olacak.
- Selim Temurci: "Bu sistem siyaseti tepeden tırnağa yenileyecek"
İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, "Millet şu anda dolaylı ve demokratik meşruiyet hakkını parlamento yoluyla kullanarak, yargının milletleşmesini bu sistemle sağlamış olacak. Bu sistem Türkiye'de siyaseti tepeden tırnağa yenileyecek" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, Kastamonulular Dayanışma Derneği'nin ve Tokat Konfederasyonu'nun düzenlediği programlara katıldı.
KAS-DER merkez binasında düzenlenen programa, Dr. Temurci'nin yanı sıra AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Muharrem Ödemiş, İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Orçun Şekercioğlu, KAS-DER Genel Başkanı Orhan Gümüş ve dernek üyeleri katıldı.
Programda, Milletvekili Demir, İl Yönetim Kurulu Üyesi Şekercioğlu ve KAS-DER Başkanı Gümüş birer konuşma gerçekleştirdi. Ardından bir konuşma yapan Dr. Temurci, "En fazla şehit veren illerimizin başında Kastamonu gelir. Vatan, millet ve bayrak deyince Kastamonululara sadece hedef göstermeniz yeterlidir. Ben Şerife bacıların, Halime çavuşların memleketine ne anlatayım? Dolayısıyla bugün dünyaya ve mevcut tabloya bakıp, onlar gerekeni en iyi şekilde yapacaklardır. Ben buna yürekten inanıyorum" dedi.
"Siyaset projeyle ve millete hizmetle olur"
"Son 1 haftadır CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimizle de zaman zaman farklı mekanlarda bir araya geliyoruz" diyen Dr. Temurci, "Hep söylediğimiz bir şey var. Siyaset yapıyoruz, siyaset ancak ve ancak projeyle ve bu millete hizmetle olur. Bu yeni sistemin en önemli unsurlarından bir tanesi; artık uçlarda, insanları kutuplaştırarak, ideolojik saplantılarla yapılan siyaset dönemi bitiyor. Milletin önüne çıkıp sadece projeyi ve daha iyi hizmeti nasıl anlatabiliriz sürecini, kalıcı hale getireceğiz. Dolayısıyla Yenikapı Mitinginde de gördük ki, özellikle vatan, bayrak, ezan ve devlet sevgisi olan bu millet; birlik ve beraberliğin en önemli gücüdür. Önümüzdeki süreçte de, hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım, bu birliği koruyacağız. Bizim kardeşliğimiz, bizim en büyük gücümüzdür" ifadelerini kullandı.
"Bu sistem siyaseti tepeden tırnağa yenileyecek"
Başkan Dr. Temurci konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İlk kez bu milletin önüne 'yürütmeyi de sen seç' diyeceğiz. İlk defa bu millet, yargıyı vesayet unsuru olmaktan çıkartacak. Çünkü meşruiyet demokrasiler 2 türlü olur. Şu anda yürütmenin ve yasamanın meşruiyeti, direk milletin kendisine verilmiştir. Yeni dönemde Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak adlandıracağımız yargının yönetici kurulunun 7 tanesini, parlamento ilk kez belirleyecek. Şu anki HSYK, yüksek yargıyı belirliyor. HSYK'nın üyelerini de yüksek yargı belirliyordu. Yani al gülüm, ver gülüm. Buraya milletin müdahale etme şansı yoktu. Millet şu anda dolaylı demokratik meşruiyet hakkını parlamento yoluyla kullanarak yargının da milletleşmesini bu sistemle sağlamış olacak. Bu sistem Türkiye'de siyaseti mutlaka tepeden tırnağa yenileyecek."
Konuşmasının ardından KAS-DER Başkanı Gümüş, Dr. Temurci'ye plaket takdim etti. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program son buldu.
KAS-DER binasındaki programın ardından Dr. Temurci, Tokat Konfederasyonu tarafından düzenlenene programa katıldı. TOKKON binasında düzenlenen programa, Dr. Temurci'nin yanı sıra İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Muharrem Ödemiş, Avcılar İlçe Başkanı Ali Burak Tepe, TOKKON Genel Başkanı Mehmet Salih Ün, dernek, sendika ve vakıf başkanları ile üyeleri katıldı.
"Bugünkü anayasada Cumhurbaşkanı ve Başbakan kavga eder"
Burada da bir konuşma yapan Dr. Temurci, bugünkü anayasayı eleştirerek, "Baba-oğul olsun, bugünkü anayasada Cumhurbaşkanı ve Başbakan kavga eder. Süleyman Demirel Tansu Çiller'e, 'Hanım olmasaydı, camdan aşağıya atardım' demişti. Rahmetli Özal, Yıldırım Akbulut'a, 'Sen de mi Brütüs' demişti. Bunların hepsi yaşandı. Bırakın bunları, İnönü ve Recep Peker'in arasında da geçmişte sorun yaşandı. Dolayısıyla bu millet dedi ki; 'Ben meseleye el koyuyorum. Cumhurbaşkanını ben seçeceğim.' AK Parti sonuç olarak bir siyasi partidir. Biz milletimize yanlış yapmadığımız ve hizmet etmeye devam ettiğimiz sürece, AK Parti'nin iktidarı devam edecek. Ancak yarın ne olur bilinmez. Bu ülkede bir daha vesayet makamları ayağa kalkmasın. Siyaset ve demokrasi zayıf düşmesin. Milletin dediği hep iktidarda olsun diye, ilk defa bir siyasi parti çıkıp, 'Bu millet kendi sistemini ve demokrasisini geleceğe taşısın. Artık CHP'nin bu ülkede ideolojisinin yerle bir edildiği bu dönemi millet sahiplensin ve yeni bir yola çıkalım' diyor. CHP, şu anda 15 Temmuz ile ilgili 'örtülü darbe' diyor. Bir tarafta denize dökmekten bahsediyor. Biz 'hayır' diyen kardeşimize de 'evet' diyen kardeşimize de saygı duyuyoruz. Dolayısıyla CHP'ye oy vermiş kardeşimiz ile bu milleti denize dökmekle tehdit eden anlayışı birbirinden ayırıyoruz" diye konuştu.
(DCC-