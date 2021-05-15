Selim Selimoğlu kimdir? Selim Selimoğlu kaç yaşında?

Ünlü Sanatçı Bengü ile evlenen Selim Selimoğlu, son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Bengü ile gündeme gelen Selim Selimoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Selim Selimoğlu kimdir? Selimoğlu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.