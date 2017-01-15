Selim Kaymakamından Ev Ziyaretleri

Selim kaymakamı Mehmet Keklik, ev ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Kars'ın Selim İlçesi Kaymakamı Mehmet Keklik, beraberindeki Cumhuriyet Mahallesi Muhtar İsmail Yıldırım ve SYDV Müdürü Fikret Çelik ile birlikte Cumhuriyet mahallesi sakinlerini evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.



Selim'de göreve başladığı günden itibaren vatandaşlar iç içe olan kaymakam Mehmet Keklik, ilçe merkezinde ve köylerinde bulunan şehitlerin yakınları ile gazileri başta olmak üzere hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarla evlerinde bir araya geldi.



Keklik, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ve vatandaşlara her türlü desteği verdiğini belirtti.



Ziyaret ettiği evlerde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Keklik, vatandaşların ihtiyaçlarından yakından ilgileneceğini, devlet ile millet arasındaki gönül bağını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. - KARS