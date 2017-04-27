Selim Erdoğan Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddiasıyla gözaltına alınan dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan, tutuklanarak cezaevine konuldu.



Selimiye Mahallesi'ne yerleşen Selim Erdoğan'ın evde uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evin bir odasının uyuşturucu yetiştirmek, kurutmak ve muhafaza etmek üzere özel bir bölüm olarak dizayn edildiğini belirledi. Evde kavanozlar içinde ve paketlenmiş halde 840 gram esrar ele geçiren jandarma ekipleri, ünlü oyuncuyu gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan, yasa dışı ekim ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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