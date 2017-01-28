Selfie Drone'una Dönüşen Telefon Kabı!

Daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar, Cool Tech ile karşınızda.

Selfie Drone'una Dönüşen Telefon Kabı!

Selfie Drone'una dönüşen akıllı telefon kabı! - Cool Tech #07

Kaynak: Chip.com.tr

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Akıllı Telefon, Sel