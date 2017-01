Self Servis İş Zekası Yazılımları Nelerdir?

Bilişim A.Ş. bilişimBI Çözümleri Müdürü Ulaş Kula, self servis iş zekası yazılımlarının ne olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Kula, "Self Servis iş zekası yazılımları iş kullanıcısının kendi verilerinden kendi raporlarını ve çok boyutlu analizlerini oluşturabildiği, kendi bilgisini kendisi ürettiği iş zekası yazılımlarıdır. Bu açıdan baktığımızda IT sürece dahil olmadığı için çok hızlı zamanda devreye alınma ve bilgiyi hızlı bir şekilde üretme imkanı doğmaktadır. Yazılım dünyasındaki teknik personelin alan bilgisi zayıf olmaktadır. Bu sebepten raporları oluştururken iş kullanıcısıyla beraber çalışması gerekmektedir. Bu aradaki teknik yapıyı ortadan kaldırdığımızda iş kullanıcısı kendi alan bilgisiyle kendi raporunu en iyi şekilde hazırlayabilir hale geliyor. Bu da oldukça önemli verim artışını, raporların ve analizlerin, doğru şekilde, doğru kişiye, doğru zamanda iletilmesini sağlıyor" diyerek self servis iş zekası yazılımlarının pratik yönlerini anlattı.