Self Servis Analitik Nedir?

2. CRM & CEM Çözümleri Konferansı'nda Wise TV'ye konuşan Altdata Managing Partner'ı Altan Atabarut, Self Servis Analitik kavramı hakkında detaylı bilgi verdi.



Adından da belli olacağı üzere, Self Servis Analitik kavramının 'Kendin pişir kendin ye' şeklinde diye özetlenebileceği bir veri analitiği metodolojisi olduğunun altını çizen konuşan Altdata Managing Partner'ı Altan Atabarut, "Çoğunlukla mevcut çalışanlar IT'den veri beklerler. Bekledikleri bu veriyi bir istatistikçinin analiz etmesini isterler, sonra önlerine gelen hazırlanmış pişirilmiş yemekte oturup yerler. Bir analiz yaparlar, patrona sunarlar, müşterilerle bir aksiyon gerçekleştirirler. Burada birkaç tane problem var. Birincisi veriyi siz hazırlamadınız. Doğru olup olmadığını, temiz olup olmadığını bilmiyorsunuz. İkincisi veri analitikçisinin belki yaptığınız işten hiç haberi yok. Siz satış mı yapıyorsunuz, pazarlama mı yapıyorsunuz, müşterinin ilişkilerini mi yönetiyorsunuz, deneyimlerini mi yönetiyorsunuz? Hiç bilgisi olmayabilir. Size bir analiz veriyor, belki ihtiyacınız olan analiz değil. Self servis analitiğin önemli kısmı burası aslında. Ne istediğini siz biliyorsunuz, doğru veriyi siz alacaksınız, siz temizleyeceksiniz ve siz analiz edebileceksiniz." şeklinde bilgi verdi.