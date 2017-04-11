Selendili Gençlerin Projesi Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Selendi ilçesine kazandırılacak olan Gençlik Merkezi için ilk kazma vuruldu ve inşaat çalışmalarına başlandı.



Manisa'da gençlerin daha iyi ortamlarda eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla il genelinde bir bir projelerini hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Selendi'de de önemli bir projenin startını verdi. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Selendi'ye kazandırılacak olan Gençlik Merkezi için ilk kazma vuruldu ve inşaat çalışmalarına başlandı.



Gençlerin kendilerini geliştirmesi ve çağa ayak uydurmaları amacıyla her türlü hizmetin merkezde yer alacağını belirten Başkan Ergün, "Selendi Gençlik Merkezi'nin inşaat çalışmalarına başlandı. Gençlerimiz kültürel ve sosyal anlamda büyük değişim yaşayacak. Modern bir gençlik merkezini ilçeye kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sinemasından, el sanatları atölyesine, gelişmiş dersliklerde alınacak eğitimlerine kadar her şeyin yer alacağı merkezimiz şimdiden Selendimize hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA