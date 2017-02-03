Selendi'nin 3 Mahallesinde İçme Suyu Sistemleri Yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi'nin Kurtuluş, Karakozan ve Yıldız Mahallerindeki içme suyu sistemlerini yenileme çalışmasıyla olası arızalar için önlem alarak, mahallelere daha kesintisiz ve kaliteli içme suyu temin etti.



MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki vatandaşların içme suyu sorunlarını sıfıra indirmek ve su kalitesini daha da yükseltmek amacıyla, ilçelerde bulunan içme suyu tesisatlarını yeniliyor. Bu kapsamda MASKİ, Selendi ilçesine bağlı 3 mahallede çalışma gerçekleştirdi. MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçenin Kurtuluş, Karakozan ve Yıldız Mahallerinin içme suyu depolarında yer alan motopomplar ile enerji besleme panolarını yenileyerek vatandaşların daha kaliteli su tüketmelerini sağladı. Yeni sistemle birlikte mahallelerin şebekelerine basılan suyun kapasitesi arttırılırken, eski motopomplarda meydana gelebilecek herhangi bir arızaya karşı da önlem alınmış oldu. - MANİSA