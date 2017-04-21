Selendi'deki Deprem - Şehzadeler Kaymakamı ve Saruhanlı Kaymakam Vekili Çorumluoğlu

Şehzadeler Kaymakamı ve Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Manisa'da meydana gelen depremde bazı yapıların hasar gördüğünü bu yapılardan Mütevelli Camisi teknik inceleme yapılıncaya kadar ibadete kapatıldığını bildirdi.



Çorumluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saruhanlı merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremde bazı yapıların zarar gördüğünü söyledi.



Daha önceki depremlerde bazı binalarda çatlakların oluştuğunu kaydeden Çorumluoğlu "Ancak bu depremde biraz daha büyük bir hasar gördük biz. Mütevelli Camimizi teknik inceleme yapılıncaya kadar ibadete kapatacağız. Hemen yanındaki Kur'an kursunda vatandaşlarımız mağdur olmaması için ibadete açılacak." dedi.



Çorumluoğlu, Mütevelli Mahallesi'nde kendilerine gelen başka önemli bir olayın olmadığını sadece bazı evlerde çatlaklar oluştuğunu ya da duvar sıvalarının döküldüğünü ifade etti.



Cami imamı: "O anda bir şey düşünemedik, namazı tamamladık"



Deprem hasarı nedeniyle geçici olarak ibadete kapatılan Mütevelli Çarşı Camisi İmamı Ertuğrul Ercan, deprem sırasında ikindi namazını kıldırdığını belirterek, "O anda bir şey düşünemedik, namazı tamamladık. Camlar patlayınca tereddüt yaşadık. Namazı tamamlayınca hemen cemaati dışarı çıkardım." ifadelerini kullandı.



Depremde evi zarar gören mahalle sakinlerinden Gülsüm Varlıakman, deprem olmadan önce evi yeni girdiğini anlatarak, "Oturmamla sallanmam bir oldu, kaçamadım. Bir 10 saniye sürdü, bayağı salladık. Hemen eşimi aradım. Daha ben kaçmadan sıvalar dökülmeye başladı. Korktum burada oturup beklemeye başladım." diye konuştu.



Öte yandan, cami hoparlöründen yapılan duyuruda, depremde evleri zarar gören vatandaşların muhtarlığa başvurmaları istendi.



Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri Saruhanlı ilçesine bağlı mahalleleri dolaşarak, hasar tespit çalışması yaptı. AFAD ekipleri, evleri zarar gören ailelerin çadır ihtiyacı olup olmadığını sorarken, Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi'nden gelen ekipler de ailelerin gıda ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.



Selendi'de bazı evlerde küçük çaplı hasar oluştu



Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğünde depremin ardından Kula Kaymakamı Osman Güven, ilçeye giderek incelemelerde bulundu.



Kula Kaymakamı Osman Güven, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Selendi AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Sezer ile birlikte depremin hissedildiği Çamköy, Dramanlar ve Dumanlar mahallerinde incelemelerde bulundu.



Güven, incelemelerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede can kaybı bulunmadığını, bazı evlerde küçük çaplı hasarlar oluştuğu belirterek, "Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı, biz de mahalleleri gezerek halkımızın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz, evleri kalınacak durumda olmayanlara çadır tahsis edilecek, sıcak yemek verilecek." dedi.



İlçeye bağlı bazı mahallelerde evlerde çatlaklar oluştuğu gözlendi.