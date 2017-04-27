Selendi'de Teog Maratonu Sona Erdi

Manisa'nın Selendi ilçesinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarının ikinci dönem bir ve ikinci oturumunda öğrenciler dün ve bugün saat 09.00 ile 12.00 arası geleceği için ter döktü.



Selendi'de 8'inci sınıfta okuyan 343 öğrenci, TEOG kapsamında dün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinden, bugün ise Fen Bilgisi ve Teknoloji, TC İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce derslerinden yapılan ortak sınavlarda her oturum için 3'er saat ter döktü. Selendi genelinde 9 sınav merkezinde 8'inci sınıf öğrencisi 343 öğrenci sınavlara katıldı. Ortak sınavda öğrencilere her ders için çoktan seçmeli 20 soru soruldu. Her teste 40'ar dakika süre tanınan sınavda üç test arasında öğrencilere 30'ar dakika dinlenme süresi verildi.



Tüm tedbirlerin alındığı sınav maratonunda öğrenciler salonlarda iyi bir okula yerleşebilmek için ter dökerken aileleri de heyecanla okulların bahçelerinde çocuklarını bekledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili Hasan Karakuş, "İki gün boyunca yapılan sınavlarda gerekli tedbirleri aldık. İnşallah ilçe genelinde öğrencilerimiz hak ettiği bir liseye yerleşirler." dedi.



Sınavlar Selendi Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Şehirlioğlu Ortaokulu, Rahmanlar Ortaokulu, Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Ortaokulu, Fatih Ortaokulu, Çortak Ömer Nimet Kahraman Ortaokulu, Çamlıca Ortaokulu, Üç Eylül Ortaokulu ve Yatılı Bölge Ortaokulunda yapılırken bu okullarda yaklaşık 110 eğitimci görev aldı. - MANİSA