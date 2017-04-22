- Selendi'de deprem korkusu devam ediyor



MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde dün saat 14.09 sıralarında meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerinde hasar oluşan vatandaşlar geceyi yağmurlu ve soğuk havaya rağmen AFAD tarafından kurulan çadırlarda geçirdi.

Yaşanan depremin ardından hasar oluşan bazı mahallelerde AFAD ekipleri çadır kurmaya devam ederken, Selendi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı da vatandaşlara yiyecek yardımında bulunuyor. Özellikle Depremin merkez üssü olan Gölbaşı ve Çamköy mahallelerindeki halk sokaklarda beklerken geceyi de yağmur altında soğuk havada dışarıda geçirdi.

AFAD ekipleri çadır kurmaya devam ederken İlçe Kaymakamı Osman Güven'in talimatıyla mahalle halkına yardımlarda bulunuyor. Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürürken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda, İlçe Müftülüğü ekipleri de camilerde inceleme yaptı. Artçı depremlerin yaşandığı Çamköy, Gölbaşı, Zıraman, Dumanlar ve Karakozan mahallerinde ise depremler nedeniyle korku devam ediyor.

Deprem sonrası korku yaşadıklarını belirten Gölbaşı Mahallesinin eski Muhtarı Bayram Yılmaz, "Dün evde oturuyordum bir anda gürültü duyduk sallandık. Hemen evimizi terk ettik. Evimizde hasarlar oluştu." dedi.

Gölbaşı Mahallesinden 61 yaşındaki 5 çocuk annesi Asiye Yılmaz da, "Evde yatıyordum bir gürültü duydum. Başıma evin sıvaları düştü. Hemen evden kaçtık geceyi dışarıda geçirdik" şeklinde konuştu.

Rabia Yılmaz isimli öğrencide deprem sırasında okuldan yeni geldiğini anlatarak, "Okuldan geldim karnım acıkmıştı Buzdolabına gittim büyük bir gürültü duydum. Hemen dışarı kaçtım. O arada bayılmışım çok korktum." dedi.

Çamköy Mahallesinden 8 çocuk annesi 85 yaşındaki Fatma Göktaş evi zarar gördüğü için geceyi kimsenin yanına gitmeyerek odun ateşi yakarak geçirdiğini belirterek, "Evimizi ben yaptım Allah yıktı" dedi.

Çamköy Mahalle Muhtarı İsmail Karaoğlan ise yaşanan depremin ardından yetkililerin hemen yardıma koştuğunu ancak mahalle halkının korkudan dolayı geceyi dışarıda geçirdiğini söyledi.

(AÇ-SC-